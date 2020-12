Niederträchtiger Markt: BioNTech und Co. – Aktienkurs sank dramatisch…

Die Aktienbörsen gelten als Seismograph der Entwicklungen. In den vergangenen Tagen haben die Hersteller von Impfstoffen zunächst für positive Schlagzeilen gesorgt. Selbst in der EU hat nun die Impfung gegen das Corona-Virus begonnen. Hersteller des verwendeten Impfstoffs ist das Duo BioNTech / Pfizer. Auf die ersten Nachrichten über die Impfstoffe reagierten die Börsen jedoch alles andere als ausgelassen.

Der Börsenkurs von BioNTech sank letztlich dramatisch – in zwei Tagen um annähernd 15 % bis 18 %. Zwischenzeitlich ging es sogar um insgesamt 20 % abwärts. Die Börsen haben dem Braten offenbar nicht getraut.

Enttäuschte Reaktion auf….?

Die Frage, ist woraufhin die Börse so enttäuschte Reaktionen zeigte. Es häufen sich offenbar die Zweifel. Zum einen ist die Medienlandschaft wie auch die Politik unzufrieden mit der Geschwindigkeit, in der die Impfstoffe produziert und dann verteilt werden. Das erinnert an eine alte Debatte um die Patentrechte. BioNTech scheint nicht begeistert darin, “Lizenzen” zu verteilen. Das Patent auf die Herstellung des Impfstoffs wird das Duo Pfizer / BioNTech ohnehin nicht hergeben. Dies gilt auch, wenn der Staat die Entwicklung massiv mitfinanziert hat.

Zudem aber zeigen sich aktuell die Sorgen vor Nebenwirkungen, wie sie zuletzt aus den USA gemeldet worden waren. Dort ging es um allergene Reaktionen. Auch aus Großbritannien waren ähnliche Reaktionen gemeldet worden.

Schließlich wurde möglicherweise auch dem breiten Markt bewusst, dass Impfstoffe durchaus als riskant gelten. So hat offenbar eine Krankenschwester durch Anwendungsfehler dafür gesorgt, dass 8 Menschen mit der fünffachen Dosis geimpft wurden. Hier sind – so die ersten Meldungen – durchaus gröbere Reaktionen zu erwarten.

Zudem fällt auf, dass alle Hersteller der mRNA-Impfstoffe, die derzeit en vogue sind, stark abgaben: BioNTech ebenso wie Moderna und auch CureVac. Ein reiner Zufall? Urteilen Sie selbst.